هذاو استعاد ريال بلد الوليد توازنه بالفوز على ضيفه إلتشي 2-1.

خافي سانشيز افتتحَ التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأربعين، وأضاف اللاعب روكي ميسا الهدف الثاني بعد بداية الشوط الثاني بقليل، قبل أن يسجل جوسان فيرانديز هدف تقليص الفارق للضيوف في الدقيقة الثالثة والستين.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل خيتافي مع ضيفه قادش دون أهداف، ورغم الفُرص العديدة التي سنحت للفريقين ظلت المباراة سلبيةَ، لكنها عرفت في وقتها المُحتسب بديلا عن الضائع إشهار الحكم ثلاث بطاقات حمراء كان نصيبُ صاحب الأرض منها بطاقتين بعد طردكل من ألفاريز سوزا وكريستيان بورتو، والثالثة كانت للاعب قادش لويس هيرنانديز.

