وفاز أوساسونا على ضيفه فياريال 1-0 اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل الأرجنتيني أفيلا هدف الفوز الوحيد مع الدقيقة الثالثة والستين.

وهذا الفوز الأول لأوساسونا بعد خسارتين توالياً في الليغا بينما تعثر فياريال بالخسارة لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني الفائت.

وصار رصيد أوساسونا 35 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً مقابل 42 نقطة لفياريال السابع على سلم الترتيب.

وحقق إسبانيول الفوز على خيتافي بهدفين سجلهما لياندرو كابريرا (17) وإيريك كاباكو (خطأ في مرماه في الدقيقة 27).

وضرب فالنسيا حصون ضيفه غرناطة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وسجل كل من البرتغالي غونزالو غويديش (48) والأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز (51) وكارلوس سولر (62 من ركلة جزاء) أهداف فريق الخفافيش فيما كان هدف غرناطة بواسطة خاومي دومينيك سانشيز خطأ في مرماه (56).

