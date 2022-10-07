ويطمح أوساسونا الذي عاد بنقطة ثمينة في الجولة الماضية من ميدان مضيفه ريال مدريد حامل اللقب بعدما فرض عليه التعادل بهدف لمثله هذه المرة إلى تحقيق الانتصار الخامس له في الدوري هذا الموسم رغم صعوبة المهمة أمام منافس عنيد لم ينهزم في آخر مباراتين له في الليغا.

