بعد شوط أول سلبي النتيجة منح أيمار أوروث أوساسونا هدف التقدم عند الدقيقة 54، وسرعان ما عادل فلوران ليجون النتيجة للضيوف بحلول الدقيقة الخامسة والسبعين.

إلا أن البديل روبن غارثيا عاد ليهدي أوساسونا الفوز بتوقيعه على الهدف الثاني في آخر دقائق الوقت الأصلي مستفيداً من تمريرة البديل المغربي عبد الصمد الزلزولي، مهدياً فريقه النقاط الثلاث.

ورفع أوساسونا رصيده إلى النقطة التاسعة في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الضيوف عند أربع نقاط.

برايثوايت يضع بصمته

ونجح الدنماركي مارتن برايثوايت في وضع بصمته مع فريقه الجديد سريعاً عندما قاد إسبانيول للفوز على أتلتيك بلباو بهدف دون رد.

وسجّل لاعب برشلونة السابق هدف المباراة الوحيد بعد هجمة مرتدة في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وصار رصيد إسبانيول سبع نقاط وهو ذات رصيد مضيفه الذي تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم.