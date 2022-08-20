وسجّل الأرجنتيني إزكويل أفيلا (37 من ركلة جزاء) وإنريكي غارسيا كيكي (79 من ركلة جزاء) هدفي أوساسونا.

وكان قادش قد أنهى اللقاء منقوصًا من خدمات لاعبه توماس ألاركون الذي تلقّى البطاقة الحمراء في الدقيقة (76).

ورفع أوساسونا رصيده إلى 6 نقاط في حين واصل قادش رحلة البحث عن أولى نقاطه.

كما تغلّب ريال بيتيس على مضيفه ريال مايوركا 2-1.

وسجل بورخا إيغليسياس ركلتي جزاء (9 و73) ليقود بيتيس إلى فوزه الثاني في الليغا.

في المقابل أحرز الكوسوفي فيدات موريكي الهدف الوحيد لمايوركا (56).

وبات رصيد بيتيس 6 نقاط في حين تجمّد رصيد مايوركا عند نقطة يتيمة.