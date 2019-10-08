أنطوان غريزمان يبحث عن تحقيق الإجماع لدى اللاعبين وعند ميسي بصورة خاصة من قبل beIN SPORTS October 8, 2019 18:44 2:39 دقيقة أثارت عدم مشاركة غريزمان في مباراة برشلونة ضد إشبيلية المزيد من الجدل بعدما أشارت تقارير صحفية إلى عزلة يعيشها النجم الفرنسي في غرف تبديل الملابس للنادي الكتالوني. تقارير إخبارية أنطوان غريزمان الدوري الإسباني - La Liga برشلونة -آخر الفيديوهات 13:18 دقيقة تقرير خاص مع المغامر القطري فهد عبد الرحمن بادار 1:59 دقيقة الزمالك ينتظر قرار الـ"كاف" بشأن مباراة جينيراسيون 0:34 دقيقة تقارير تتحدث عن رغبة بايل في الرحيل عن ريال مدريد 0:39 دقيقة جنوب إفريقيا تبلغ ربع النهائي بفوزها على كندا 2:27 دقيقة الدوحة تستضيف النسخة الخامسة من "مؤتمر أسباير" 0:47 دقيقة أنباء عن اقتراب ميلان من إقالة مدربه جامباولو 2:38 دقيقة تغريدة هونغ كونغ: رابطة الدوري الأميركي لن تعتذر 0:34 دقيقة موراي يعود إلى البطولات الكبرى من بوابة ملبورن 0:34 دقيقة إسبانيول يقيل غاييغو ويعين ماشين خلفا له 3:05 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة