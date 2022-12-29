أنشيلوتي يقدر اهتمام الاتحاد البرازيلي في التعاقد معه من قبل beIN SPORTS December 29, 2022 17:37 0:22 دقيقة صرح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إنه يقدر اهتمام الاتحاد البرازيلي في التعاقد معه في حال صحة الأخبار مشيراً إلى أنه سعيد بالتواجد مع ريال مدريد وأن خيار مغادرته بيد النادي. الدوري الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة أنشيلوتي: " لن تنتهي مسيرتي مع الريال بقرار مني" 0:43 دقيقة قرار يشجع على الحضور الجماهيري في "خليجي 25" 2:35 دقيقة البشت الذي ارتداه ميسي يثير التساؤلات في الأرجنتين 0:53 دقيقة مبابي يعترف بعدم تخطيه خسارة نهائي قطر 2022™ 1:13 دقيقة خاكبو متحمس لتجربته الجديدة مع ليفربول 1:13 دقيقة غوارديولا يرى أنّ هالاند لم يصل إلى أفضل مستوياته 0:57 دقيقة أتلتيكو مدريد يأمل تجاوز غياباته أمام إلتشي 2:40 دقيقة ريال بيتيس يستقبل بيلباو في مواجهة محفوفة بالمخاطر 4:19 دقيقة مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من أرض ليدز يونايتد 4:26 دقيقة مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ستراسبورغ