أنشيلوتي يشيد بلاعبيه ويعلن غياب ميليتاو عن لقاء مايوركا من قبل beIN SPORTS February 3, 2023 13:54 0:53 دقيقة أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمستوى الذي قدمه ريال مدريد في المباراة أمام فالنسيا معلناً في الوقت ذاته غيابَ ميليتاو عن المباراة المقبلة أمام ريال مايوركا بعد تعرضه لإصابة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد إيدير ميليتاو -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة راشفورد الأفضل في الـ"بريميرليغ" خلال شهر يناير 0:39 دقيقة الأسترالي كيريوس يفلت من الإدانة بتهمة الاعتداء 1:51 دقيقة بيل يظهر بمستوى لافت في بطولة للغولف 0:38 دقيقة وداع لافت لفلامينغو قبل السفر إلى المغرب 0:59 دقيقة ميسي يؤكد صعوبة المشاركة في كأس العالم 2026 0:40 دقيقة بيلباو يواجه قادش بطموح العودة لسكة الانتصارات 0:53 دقيقة أنشيلوتي يعلن غياب ميليتاو عن لقاء مايوركا 0:45 دقيقة الشعلة الاولمبية تبدأ رحلتها في فرنسا من مارسيليا 0:41 دقيقة آرسنال يمدد عقد البرازيلي مارتينيلي حتى 2027 0:31 دقيقة مباراة بطموحات مختلفة بين أوغسبورغ وباير ليفركوزن