أنشيلوتي يشنّ هجوماً قاسياً على "العنصريين" من قبل beIN SPORTS May 23, 2023 16:37 2:25 دقيقة شن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد هجوماً قاسياً على من وصفهم بالعنصريين الذين تهجموا على لاعب فريقه فينيسيوس جونيور مؤكداً أن فينيسيوس مغرم بريال مدريد ومن الصعب أن يرحل عنه. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة القطري معتز برشم في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:17 دقيقة محرز وفودين: تعلمنا من درس الخسارة أمام تشلسي 1:11 دقيقة فنان مغربي يتضامن مع فينيسيوس على طريقته الخاصة 1:27 دقيقة هالاند يعبّر عن سعادته البالغة بالفوز بلقب الدوري 2:25 دقيقة أنشيلوتي يشنّ هجوماً قاسياً على "العنصريين" 1:37 دقيقة توقيع اتفاقية الأمن والسلامة لحفل الافتتاح 0:38 دقيقة آرسنال يوقع عقداً طويل الأمد مع ساكا 2:06 دقيقة ليبرون لا يستبعد فكرة الاعتزال 0:43 دقيقة يوفنتوس يرد على قرار المحكمة الرياضية 0:56 دقيقة فينيسيوس يغيب عن تدريبات ريال مدريد