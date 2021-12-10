أنشيلوتي يشدد على أهمية فوز ريال مدريد بالديربي من قبل beIN SPORTS December 10, 2021 09:47 0:56 دقيقة شدّد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في تصريحات لقنواتنا على أهمية الفوزِ على الجار أتلتيكو مدريد، كما أشار أيضاً إلى أنّ فريقه يمر بفترة جيدة. مقابلات أتلتيكو مدريد ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة قطر والإمارات في قمة خليجية منتظرة 2:39 دقيقة تونس تبحث عن تجاوز عُمان القوية في ربع النهائي 0:43 دقيقة كيميش يغيب عن بايرن ميونيخ مجدداً 0:56 دقيقة أنشيلوتي يشدد على أهمية فوز ريال مدريد بالديربي 5:31 دقيقة فوز معنوي لسيلتك على ريال بيتيس 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 3:02 دقيقة وست هام ينهزم أمام دينامو زغرب 3:09 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة لاتسيو أمام غلطة سراي 0:32 دقيقة بونجاح يشارك في حصة تدريبية قبل مواجهة المغرب 2:45 دقيقة موقعة ليون وغلاسكو تنتهي بالتعادل