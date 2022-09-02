أنشيلوتي يؤكد صعوبة مواجهة ريال بيتيس من قبل beIN SPORTS September 2, 2022 18:45 0:51 دقيقة قبل مواجهة بيتيس لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن المواجهة ستكون صعبة، مشيدا بأداء خصمه وموضحا أن فريقه يسعى دائما للمحافظة على أسلوبه وهويته. مقابلات ريال بيتيس الدوري الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة بيدرسون يفوز بالمرحلة الثالثة عشرة لطواف إسبانيا 0:51 دقيقة أنشيلوتي يؤكد صعوبة مواجهة ريال بيتيس 3:09 دقيقة الكشف عن برنامج المهام لمتطوعي مونديال قطر 0:55 دقيقة غاراش يحرز ذهبية سباق 800 متر سباحة حرة 0:32 دقيقة أندرلخت يضمّ البلجيكي يان فيرتونن إلى صفوفه 3:58 دقيقة حضور قوي لأندية لندن في سوق الانتقالات 2:39 دقيقة الصحافة الإيطالية تثني على ميركاتو نابولي وروما 3:32 دقيقة نشاط لافت للأندية الفرنسية في الميركاتو 0:54 دقيقة رحلات إضافية للخطوط الجوية الكويتية خلال المونديال 0:59 دقيقة إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات المونديال