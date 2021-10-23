أنشيلوتي: "نحن مستعدون لمواجهة الكلاسيكو" من قبل beIN SPORTS October 23, 2021 18:40 0:51 دقيقة أكّد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن الإعلان عن التشكيلة التي ستخوض مباراة الكلاسيكو لن تتضح قبل يوم الغد .. مضيفاً أن جميع اللاعبين جاهزون للمواجهة. مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة أنشيلوتي: "نحن مستعدون لمواجهة الكلاسيكو" 3:39 دقيقة كريستال بالاس يواصل سلسلة تعادلاته 0:48 دقيقة صلاح يتحدّث عن موقعة أولد ترافورد ومواجهة رونالدو 6:21 دقيقة تشيلسي يمطر شباك نوريتش سيتي بسباعية ! 0:41 دقيقة برشلونة يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة ريال مدريد 1:20 دقيقة كومان يكشف عن طريقة تعامله مع ضغوطات الكلاسيكو 0:37 دقيقة كروس يؤكد أهمية مواجهة "الكلاسيكو" 0:46 دقيقة ديباي يتطلّع للمشاركة في الكلاسيكو 0:44 دقيقة كونتافيت تبلغ نهائي كأس الكرملين 0:34 دقيقة غوارديولا: "لكل مباراة حقيقتها"