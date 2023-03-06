أنشيلوتي محبط من تعادل ريال مدريد من قبل beIN SPORTS March 6, 2023 13:19 1:57 دقيقة قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه محبط من نتيجة التعادل دون أهداف والتي انتهت عليها مباراة فريقه أمام ريال بيتيس في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني. مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة فوز الصين على السعودية في كأس آسيا للشباب 0:42 دقيقة اليابان تصل إلى النقطة السادسة في كأس آسيا للشباب 0:50 دقيقة ذا صن: "سباعية ليفربول تعرّض تين هاخ لخسارة مذلة" 8:00 دقيقة حالة من الغضب إثر استمرار ريال مدريد بإهدار النقاط 0:36 دقيقة التشيلي جاري يحرز لقب بطولة سانتياغو للتنس 0:28 دقيقة الدحيل يواجه الخريطيات في كأس أمير دولة قطر 1:57 دقيقة أنشيلوتي محبط من تعادل ريال مدريد 6:32 دقيقة صلاح يواصل كتابة أسطورته بأحرف من ذهب مع ليفربول 1:06 دقيقة صيباري يحلم بتمثيل منتخب المغرب 3:20 دقيقة الإمارات وقطر في نهائي البطولة العربية للبادل