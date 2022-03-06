أنشيلوتي: قادرون على تكرار هذا الأداء أمام باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS March 6, 2022 14:27 0:59 دقيقة اعتبر مدرب الميرينغي كارلو أنشيلوتي أن الفوز على ريال سوسييداد منح الفريق ثقة كبيرة قبل لقاء باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا مؤكدا أن الريال قادر على تكرار هذا الأداء أمام الفريق الباريسي. مقابلات ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة بييربوم يتألق في جولة لونجين لأبطال قفز الحواجز 0:59 دقيقة أنشيلوتي: قادرون على تكرار هذا الأداء أمام باريس 3:25 دقيقة مواجهة منتظرة بين قطر والغرافة 2:37 دقيقة الدحيل يتطلع لمواصلة مشواره في كأس أمير دولة قطر 3:06 دقيقة برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية من بوابة إلتشي 2:52 دقيقة أتلتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس 0:51 دقيقة غرناطة يقيل مدربه مورينو 0:56 دقيقة فرنانديس وأوسوريو إلى المباراة النهائية 2:16 دقيقة جيمس يقود ليكرز لتحقيق الفوز على غولدن ستايت 0:41 دقيقة إصابة 22 مشجعاً خلال مباراة في الدوري المكسيكي