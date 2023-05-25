أنشيلوتي: "فينيسيوس في حالة ذهنية جيدة" May 25, 2023 14:44 1:06 دقيقة أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنّ فينيسيوس جونيور في حالة ذهنية جيدة، قائلاً إنّ المساندة التي حصل عليها خلال الأيام الماضية ساعدته كثيراً، ووصف المدرب الإيطالي إلغاء بطاقة فينيسوس الحمراء أمام فالنسيا بالقرار الصحيح. مقابلات الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور -آخر الفيديوهات 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال 1:18 دقيقة الجزائري بن رحمة وزوما في مقابلة مع beIN SPORTS؟ 0:39 دقيقة فالنسيا في رحلة البحث عن ضمان البقاء 2:57 دقيقة مباراة منتظرة بين تونس والعراق 4:19 دقيقة آخر تطورات حادثة العنصرية مع فينيسيوس 2:37 دقيقة أندية الدوري الألماني ترفض دخول المستثمرين 1:06 دقيقة أنشيلوتي: "فينيسيوس في حالة ذهنية جيدة" 2:02 دقيقة إنييستا يعلن رحيله عن فيسيل كوبي 5:02 دقيقة منتخب البرازيل يعدل الأوتار ويعبر الدومينيكان 6:27 دقيقة أتليتيكو مدريد يفقد الوصافة وإسبانيول ينتعش