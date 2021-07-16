أنشيلوتي راضٍ عن استعدادات لاعبي ريال مدريد للموسم الجديد من قبل beIN SPORTS July 16, 2021 14:47 0:53 دقيقة أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه يعمل بطريقة جيّدة وأنه راض عن اللاعبين الشباب معبّراً عن رضاه كذلك عن أداء اللاعبين المخضرمين الذين مازال لديهم الشغف لتقديم موسم كبير. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 7:41 دقيقة فعاليات ترويجية لمباريات "العنابي" بمدينة هيوستن 0:31 دقيقة بوروسيا دورتموند يستهل تحضيراته للموسم الجديد 0:53 دقيقة أنشيلوتي راض عن استعدادات لاعبي ريال للموسم الجديد 0:57 دقيقة ساكا يوجّه رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي 0:26 دقيقة جيرو يخضع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله لميلان 2:28 دقيقة الولايات المتحدة وكندا إلى ربع النهائي 4:12 دقيقة بعثة beIN SPORTS تصل طوكيو وسط إجراءات صارمة 2:13 دقيقة إجراءات أمنية مشددة على الوافدين إلى طوكيو 0:34 دقيقة تأكيد غياب مراسم تتويج الرياضيين في الأولمبياد 0:37 دقيقة الصين سترسل أكبر وفد في تاريخها إلى الأولمبياد