أنشيلوتي: "خضنا مباراة صعبة وكنا نستحق الفوز" من قبل beIN SPORTS October 2, 2022 23:40 2:01 دقيقة اعتبر كارلو أنشيلوتي أن المباراة التي تعادل فيها فريقه ريال مدريد مع أوساسونا كانت صعبة مضيفاً أن فريقه كان يستحق الفوز وكاد أن يخرج منتصراً لولا ركلة الجزاء التي أضاعها كريم بنزيمة في الدقيقة 78. مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 2:01 دقيقة أنشيلوتي: "خضنا مباراة صعبة وكنا نستحق الفوز" 4:42 دقيقة أوساسونا يفرض التعادل على ريال مدريد 1:12 دقيقة إنفانتينو يوجه تعازيه للشعب الإندونيسي 2:42 دقيقة حصة تدريبية مفتوحة للمنتخب القطري 0:42 دقيقة واتفورد يعود بفوز كبير من أرض ستوك سيتي 0:31 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين هيرتا برلين وهوفنهايم 1:35 دقيقة فودين وهالاند يتحدثان عن إنجازهما التاريخي 0:38 دقيقة وولفرهامبتون يقيل مدربه 0:37 دقيقة ريال بيتيس يسقط أمام مستضيفه سيلتا فيغو 0:57 دقيقة بيريز يفوز بجائزة سنغافورة