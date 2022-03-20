أنشيلوتي: "بكل بساطة لعبوا أفضل منا" من قبل beIN SPORTS March 20, 2022 23:41 1:40 دقيقة اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن منافسه برشلونة لعب أفضل منه "بكل بساطة" وذلك بعد الخسارة الموجعة في الكلاسيكو (4-0) ليلة الأحد في سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي. مقابلات الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 7:29 دقيقة برشلونة يكسب الكلاسيكو بعرض مبهر على أرض مدريد 1:40 دقيقة أنشيلوتي: "بكل بساطة لعبوا أفضل منا" 1:57 دقيقة تشافي: أنا سعيد... كنا أفضل بكثير من ريال مدريد 1:57 دقيقة ناتشو: "النتيجة تقول كل شيء" 3:55 دقيقة مرسيليا يكسب نقاطاً غالية من نيس 1:51 دقيقة بوسكيتس: كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف 3:29 دقيقة ليفربول يكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي 0:35 دقيقة خسارة الصفاقسي تؤهل الأهلي والأخير يقتنص الصدارة 1:08 دقيقة إشبيلية يتعثر بالتعادل أمام ريال سوسييداد 0:31 دقيقة سائق فيراري لوكلير يفوز بجائزة البحرين