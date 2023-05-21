وقال أنشيلوتي "لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، أريد أن أتحدث عما حدث هنا، إنه أكثر أهمية".

وأضاف "استاد يصرخ قردًا للاعب، وأن المدرب يفكّر في إخراج اللاعب، هناك شيء سيء في هذا الدوري".

بدوره، وقال داني سيبايوس لاعب وسط ميرينغي لموفيستار "هناك عدم احترام لفينيسيوس يظهر بشكل مستمر في كل ملعب تقريبا في إسبانيا".

وتابع "إنه لأمر مخز أننا وصلنا إلى هذه النقطة. صحيح أن المدرب سأله عما إذا كان يريد الاستمرار في اللعب".

وأردف "فينيسيوس محترف وقال إنه يريد الاستمرار في مساعدة الفريق، لكننا نرى أننا لا نستطيع فعل أي شيء".

من جهته، اعتذر مهاجم فالنسيا الهولندي جاستن كلويفرت لفينيسيوس نيابة عن ناديه. وقال "أعتذر منا، كل فريق فالنسيا، لأن هذه ليست كرة قدم. إنها سيئة للغاية".