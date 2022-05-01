أنشيلوتي أول مدرب يتوّج بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من قبل beIN SPORTS May 1, 2022 11:23 2:23 دقيقة بعد قيادته ريال مدريد للتّتويج بلقب الليغا للمرّة الخامسة والثلاثين في تاريخ الملكيّ، أصبح الإيطاليّ كارلو أنشيلوتي أوّل مدرّب يتوّج بالدوريّات الخمسة الكبرى في أوروبا. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة تشافي: "مواجهة مايوركا مهمة للغاية" 2:23 دقيقة أنشيلوتي أول مدرب يتوّج بالدوريات الخمسة الكبرى 3:50 دقيقة أتلتيكو مدريد يخسر أمام أتليتك بيلباو 3:58 دقيقة ليون يضرب موعداً مع برشلونة في النهائي 0:35 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين فالنسيا وليفانتي 10:05 دقيقة ريال مدريد يحتفل بلقب الليغا مع جماهيره 0:53 دقيقة طرابزون سبور يتوج بلقب الدوري التركي 1:27 دقيقة غاري لينيكر يتحدّث عن تتويج ريال مدريد بالليغا 0:51 دقيقة التعادل يحسم مباراة لونس ونانت 4:45 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز مطب ليدز يونايتد بنجاح