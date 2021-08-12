أندية إسبانية تصادق على اتفاقية جديدة من قبل beIN SPORTS August 12, 2021 22:26 0:55 دقيقة صادقت أندية ُ الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية على اتفاقية بيع عشرة في المائة من رأس مال الرابطة لصندوق الاستثمار CVC كابيتال بارتنرز . تقارير إخبارية الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة أقطاب الليغا الثلاثة في أوضاع متباينة 0:55 دقيقة أندية إسبانية تصادق على اتفاقية جديدة 0:52 دقيقة تسيتسيباس يحتفل بميلاده الـ23 بأفضل طريقة 0:40 دقيقة سابالينكا إلى ثمن نهائي بطولة مونتريال 0:47 دقيقة تشيلسي لن يفتح كامل مدرجات ملعبه ضد كريستال بالاس 1:10 دقيقة ناغيلسمان يشيد بـ"مونشنغلادباخ" 0:57 دقيقة روزه يتحدّث عن لقب الدوري الألماني 0:36 دقيقة روميلو لوكاكو ينتقل رسمياً إلى تشيلسي 0:42 دقيقة بييلسا يمدد عقده مع ليدز لموسم إضافي 12:05 دقيقة ما المركز الذي سيشغله ميسي في باريس سان جيرمان؟