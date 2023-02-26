وسجل على هدف الفوز الوحيد المالي البلال توريه 24.

وهذه الخسارة الثانية فقط لبرشلونة هذا الموسم بعد الأولى من غريمه ريال مدريد في الكلاسيكو.

برشلونة بهذه الهزيمة تجمد رصيده عند النقطة 59 ولا يزال في الصدارة ولكن الفارق بينه وبين ريال مدريد لم يرتفع لأكثر من 7 نقاط.

أما ألميريا فانتعش بهذا الفوز وصار في جعبته 25 نقطة وتقدم للمركز 15.

ولم يقم برشلونة سوى بتسديدة واحدة على المرمى في هذه المباراة ضد ألميريا، وهو ثاني أسوأ رقم له في هذه الجزئية في جميع المسابقات هذا الموسم بعد المباراة ضد بايرن ميونيخ في أكتوبر 2022 في دوري أبطال أوروبا والتي لم يقم فيها الفريق بأي تسديدة.

وخسر برشلونة مباراتين متتاليتين في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ أبريل 2022. لم يعانوا قط من ثلاث هزائم متتالية تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وفشل برشلونة في التسجيل في مباراة ضمن الليغا للمرة الأولى منذ الجولة الافتتاحية ضد رايو فاليكانو في كامب نو (0-0)، منهياً أفضل سلسلة تهديفية تحت قيادة تشافي هيرنانديز في المسابقة (21 مباراة).