ألكاثير: الدوري الإسباني الأفضل في العالم من قبل beIN SPORTS February 1, 2020 11:12 0:51 دقيقة خلال تقديمه كلاعب جديد لفياريال أكد باكو ألكاثير أنه سعيد بالعودة إلى إسبانيا، موجها الشكر للنادي الذي بذل جهدا كبيرا من أجل ضمه إلى صفوفه. مقابلات الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة سولشار يعلّق على التعاقد مع برونو فرنانديش 1:01 دقيقة مورينيو يتحدث عن خطط توتنهام لهذا الموسم 0:47 دقيقة كينين بطلة لأستراليا المفتوحة على حساب موغوروزا 2:00 دقيقة "ستيبلز سنتر" تحت وطأة الظلام بعد رحيل براينت 0:51 دقيقة ألكاثير: الدوري الإسباني الأفضل في العالم 1:40 دقيقة النجم يستضيف بلاتينيوم وعينه على نقاط الفوز 1:46 دقيقة قمة مثيرة بين الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري 2:11 دقيقة صدام قوي بين ليستر سيتي و ضيفه تشيلسي 1:53 دقيقة لحظات مؤثرة في ليلة تكريم "ليكرز" لبراينت 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية