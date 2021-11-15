ألفيس سعيد باجتيازه الفحص الطبي في برشلونة من قبل beIN SPORTS November 15, 2021 20:33 0:45 دقيقة أعرب البرازيلي داني ألفيس عن سعادته بعد اجتيازه الكشف الطبي في نادي برشلونة، تمهيدًا لتقديمه رسمياً الأربعاء القادم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة داني ألفيس -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ألفيس سعيد باجتيازه الفحص الطبي في برشلونة 0:42 دقيقة قطر تستهل مشوارها بالخسارة أمام بلجيكا 0:37 دقيقة موغوروزا تحجز مقعدها في نصف النهائي 0:45 دقيقة دجوكوفيتش يحقق فوزه الأول في البطولة الختامية 0:58 دقيقة الاتحاد البنيني يتقدم بشكوى إلى الـ"كاف" 0:38 دقيقة المنتخب الجزائري يتأهب لمواجهة بوركينا الحاسمة 3:28 دقيقة العراق يتطلع إلى تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية 0:58 دقيقة انطلاقة قوية لسيدات فرنسا في بطولة العالم للبادل 2:02 دقيقة منتخب قطر يختبر قدراته أمام نظيره البلجيكي 3:53 دقيقة آخر الأخبار بعد انطلاق بطولة العالم للبادل