أحمد النفيلي

شاءت الأقدار أن يحصل ملعب ألفريدو دي ستيفانو الصغير والذي كان مخصصاً في الأساس للتدريب ولإقامة مباريات فريق "ريال مدريد كاستيا"، على شرف احتضان تتويج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

وضمن ريال مدريد التتويج بلقب البطولة بعد غياب دام منذ عام 2017 عقب فوزه على فياريال بهدفين مقابل هدف، في إطار المرحلة السابعة والثلاثين من البطولة.

من الظل إلى قمة المجد

وكانت إدارة ريال مدريد قد اتخذت قرار القيام بأعمال التجديد في ملعب سانتياغو برنابيو بعد توقف مباريات الليغا إثر جائحة كوفيد 19 وقامت بعد ذلك بنقل مباريات الفريق بعد استئناف الدوري إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو خلف أبواب مغلقة. والذي كان اللعب عليه فألا حسناً جداً على الفريق الملكي.

الملعب الذي سُمي على اسم اسطورة ريال مدريد الراحل دي ستيفانو يتسع لـ ٦٠٠٠ متفرج فقط وتم افتتاحه في التاسع من أيار/مايو عام ٢٠٠٦ ويقع داخل مدينة ريال مدريد الرياضية.

والمثير في هذا الاستاد الصغير أن إدارة الفريق الملكي اهتمت بتدشينه جداً لدرجة أنها نظمت على أرضه مباراة افتتاحية أقيمت بين ريال مدريد ورانس الفرنسي في إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 1956 وانتهت المباراة بفوز الريال بستة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف الريال يومها كل من سيرخيو راموس وخوزيه مانويل خورادو، وأنطونيو كاسانو "هدفين" وروبيرتو سولدادو "هدفين".

أرض الانتصارات

اول مباراة رسمية للفريق الملكي، لعبت على استاد دي ستيفانو كانت مواجهة ريال مدريد وايبار التي أقيمت في ١٤ حزيران/يونيو في الاسبوع الثامن والعشرين والتي فاز فيها الريال 3-1 وانطلقت من يومها مسيرة الفريق نحو اللقب.

يومها الريال كان في المركز الثاني برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين خلف برشلونة، وتحول هذا الملعب إلى أرض الانتصارات للملكي المدريدي حيث شهد انتصاره على فالنسيا (3-0) في المرحلة 29 ثم 2-0 على مايوركا في الاسبوع الحادي والثلاثين ثم (1-0) على خيتافي في الجولة 33، قبل الفوز بهدفين نظيفين على ديبورتيفو ألافيس العنيد في الجولة 35.

وأخيراً فقد دخل هذا الملعب الصغير والذي كان منسياً إلى حد كبير سجلات تاريخ الكرة الإسبانية بعد أن أصبح شاهداً على تتويج الريال وحسم لقب موسم تاريخي يعد من أصعب المواسم التي مرت على الكرة الإسبانية على الإطلاق.

