ألفاريث يتحدث عن مسيرته مع أتليتيك بيلباو March 5, 2022 11:40 1:20 دقيقة قال ييراي ألفاريث لاعبُ أتليتيك بيلباو إن الفترة الأولى التي التحَقَ فيها بالنادي لم تكن سهلة، لأن اللعب مع أتليتيك بيلباو مسؤولية كبيرة. وأضاف ألفاريث أن كل واحد من اللاعبين يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه في مسيرته مع النادي. مقابلات الدوري الإسباني أتليتيك بيلباو -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة كونتي يقر بأنه يحتاج مزيداً من الوقت مع توتنهام 0:51 دقيقة غوارديولا يسعى لفرض أسلوب سيتي في الديربي المرتقب 3:53 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس وباريس سان جيرمان 2:37 دقيقة انطلاق بطولة العالم للمشي في سلطنة عمان 2:20 دقيقة اكتمال المربع الذهبي في بطولة تحدي كأس الخليج 1:20 دقيقة ألفاريث يتحدث عن مسيرته مع أتليتيك بيلباو 2:53 دقيقة ريال مدريد يسعى لتخطي عقبة ضيفه سوسييداد 4:03 دقيقة الأهلي والمريخ - التغطية الخاصة 4:04 دقيقة إشبيلية يتعثر بالتعادل أمام ألافيس 0:26 دقيقة بيراميدز مؤقتاً في الصدارة