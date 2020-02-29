ألبا الذي سابق الزمن من أجل اللحاق برحلة فريقه إلى مدريد لخوض موقعة الكلاسيكو تكلّلت مجهوداته بالنجاح بعد ما أصبح لائقاً طبياً للمشاركة في المباراة.

وكان اللاعب قد غادر الملعب مصاباً في الشوط الأول من مباراة برشلونة أمام خيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وستضم قائمة برشلونة إضافة إلى ألبا كلّ من الوافد الجديد الدنماركي بريتويت، وجيرار بيكيه الذي عانى من بعض الآلام في مباراة برشلونة ونابولي 1-1 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب كما هو متوقع كل من سيرجي روبيرتو والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي ديمبيلي بسبب الإصابات المختلفة.