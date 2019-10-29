ألافيس يُجبر أتلتيكو مدريد على التعادل

وبادر أتلتيكو مدريد بافتتاح النتيجة عبر مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا (70) بيد أنّ ألافيس عادل الكفّة من خلال لوكاس بيريز (83).

وفشل "الروخيبلانكوس" في الانفراد بصدارة ترتيب الـ"ليغا" ولو مؤقتاً بعد أن بات رصيده 20 نقطة بالتساوي مع غرناطة صاحب الريادة بفارق الأهداف في حين رفع ألافيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

وهو التعادل الخامس لأتلتيكو في الدوري المحلي منذ بداية الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات وهزيمة واحدة.

أما ديبورتيفو ألافيس فقد حقق تعادله الثالث خلال الموسم الجاري مقابل 3 انتصارات و5 هزائم.



