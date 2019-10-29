العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ألافيس يُجبر أتلتيكو مدريد على التعادل

من قبل

أجبر ديبورتيفو ألافيس ضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل (1-1) اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Reuters

وبادر أتلتيكو مدريد بافتتاح النتيجة عبر مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا (70) بيد أنّ ألافيس عادل الكفّة من خلال لوكاس بيريز (83).

وفشل "الروخيبلانكوس" في الانفراد بصدارة ترتيب الـ"ليغا" ولو مؤقتاً بعد أن بات رصيده 20 نقطة بالتساوي مع غرناطة صاحب الريادة بفارق الأهداف في حين رفع ألافيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

وهو التعادل الخامس لأتلتيكو في الدوري المحلي منذ بداية الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات وهزيمة واحدة.

أما ديبورتيفو ألافيس فقد حقق تعادله الثالث خلال الموسم الجاري مقابل 3 انتصارات و5 هزائم.


 

الملخصات أتلتيكو مدريد ديبورتيفو ألافيس
السابق غوادالوبي تلفت الأنظار في الـ"
اقرأ
غوادالوبي تلفت الأنظار في الـ"ليغا"
التالي
-

آخر الفيديوهات