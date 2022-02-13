وافتتح السنغالي مامادو لوم نداي التسجيل لأصحاب الأرض قبل أقل من ربع ساعة على صافرة البداية، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لفالنسيا نفذها بنجاح البرتغالي غونسالو غويديس مدركاً التعادل للخفافيش في الدقيقة الثانية والستين.



هذا و احتسب الحكم ركلة جزاء لألافيس ترجمها خوسيلو إلى هدف الفوز في الدقيقة السادسة والسبعين ليحقق ألافيس انتصاره الأول منذ بداية العام الحالي.

ريال بيتيس يعود لسكة الانتصارات

وعاد ريال بيتيس إلى سكة الانتصارات في الدوري بعد خسارته في الجولة الماضية أمام فياريال 2-0.

وانتصر ريال بيتيس 4-2 على مضيفه ليفانتي متذيل الترتيب بعد تألق لافت في الشوط الأول.

وسجّل لريال بيتيس كلّ من الفرنسي نبيل فقير (14 و49) وإيدغار غونزاليس (29) والبرتغالي كارفايو (42)، فيما تكفّل داني غوميز بثنائية الخاسر (43 و47).

ورفع بيتيس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد وخمس نقاط عن برشلونة الذي يواجه إسبانيول الليلة.



