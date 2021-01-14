ألافيس يقدّم مدربه الجديد فيرنانديز من قبل beIN SPORTS January 14, 2021 19:14 0:57 دقيقة قدّم ديبورتيفو ألافيس المدرب أبيلاردو فيرنانديز لوسائل الإعلام خلفاً للمقال بابلو ماتشين. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة ريال مدريد يُعير يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت 0:39 دقيقة بروكلين نتس يعلن رسميا ضمّ جيمس هاردن إلى صفوفه 2:45 دقيقة جيمس هاردن...تاريخ حافل بالانجازات 0:34 دقيقة مورينيو ينتقد أداء لاعبيه أمام فولهام 0:37 دقيقة القطري ناصر العطية يفوز بالمرحلة 11 من رالي دكار 1:15 دقيقة الشراكة مع الاتحاد القطري مصدر فخر لبطولة أستراليا 2:02 دقيقة اختتام منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا 2:29 دقيقة فرنسا تسيطر على بطولة الماسترز للجودو في الدوحة 0:26 دقيقة رابطة البرميرليغ تؤجل مباراة أستون فيلا وإيفرتون 0:34 دقيقة الصراع على رئاسة برشلونة ينحصر بين ثلاثة مرشحين