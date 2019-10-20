وحسم ديبورتيفو الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم ليساندرو ماجايان بهدف في الدقيقة 50 ثم أضاف لوكاس بيريز مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وصعد ديبورتيفو إلى المركز الثالث عشر بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيغو المركز17برصيد تسع نقاط.