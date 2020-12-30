أفضل 5 تصديات حراس المرمى عام 2020 في الدوري الإسباني December 30, 2020 19:07 1:16 دقيقة شهد عام 2020 تصديات ملفتة في الدوري الإسباني، وهنا نختار أفضل 5 منها لهذا العام الذي يشارف على الانتهاء. تقارير إخبارية الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ريال مدريد يضيف لقبين إلى رصيده في 2020 3:05 دقيقة عام برشلونة.. تأرجح بين الإحباط وكابوس رحيل ميسي 1:54 دقيقة نوفاك دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ 1:16 دقيقة أفضل 5 تصديات حراس المرمى عام 2020 في الليغا 2:39 دقيقة فاتح تريم...تاريخ حافل وشخصية استثنائية 0:52 دقيقة تأجيل مباراة توتنهام وضيفه فولهام بسبب "كورونا" 0:45 دقيقة كومان يؤكد صعوبة منافسة برشلونة على لقب الليغا 0:41 دقيقة يوفنتوس يعلن تمديد تعاونه مع شركة "جيب" 2:47 دقيقة المغرب يواصل استعداداته للمشاركة في مونديال اليد 3:09 دقيقة اختتام بطولة قطر الدولية لكرة اليد