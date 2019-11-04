أغيري يتولى مسؤولية تدريب ليغانيس

وسيخلف أغيري (60 عاما) في منصبه، الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو الذي أقيل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية النتائج السيئة.

وأفاد ليغانيس في بيان اليوم أنه توصل إلى اتفاق مع أغيري "لتولي تدريب (بيبينييروس) حتى نهاية الموسم"، ما سيعيد المدرب المكسيكي الى الدوري الإسباني حيث سبق له الإشراف على أندية عدة منها أتلتيكو مدريد (2006-2009) واسبانيول (2012-2014).

وأشرف أغيري على قيادة منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافها على أرضه في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، قبل أن يقال على خلفية الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا (صفر-1)، والذي أدى أيضاً الى استقالة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.

وستكون المهمة الجديدة لأغيري محاولة إخراج ليغانيس من دائرة الهبوط إلى الدرجة الثانية. ويحتل الفريق حالياً المركز 20 الأخير في الليغا، برصيد خمس نقاط فقط من 12 مباراة (نتيجة فوز وتعادلين وتسع هزائم).

