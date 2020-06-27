أسباس: نشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز على برشلونة من قبل beIN SPORTS June 27, 2020 20:30 1:06 دقيقة يرى ياغو أسباس أن فريقه سلتا فيغو يشعر بخيبة أمل، لأنه كان بمقدوره الفوز على برشلونة، لكنه اكتفى بالتعادل 2-2، في المرحلة 32 من الدوري الإسباني. -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة أسباس: نشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز على برشلونة 0:26 دقيقة بايرن ميونيخ يختتم موسمه الاستثنائي بتتويج مميز 2:40 دقيقة باير ليفركوزن إلى الدوري الأوروبي 2:58 دقيقة بوروسيا مونشنغلادباخ ينتزع بطاقة دوري الأبطال 3:25 دقيقة لايبزيغ يحافظ على مركزه الثالث 3:52 دقيقة برشلونة يتعثر بالتعادل أمام سلتا فيغو 3:46 دقيقة هوفنهايم يضمن بطاقة أوروبية بفوز باهر على دورتموند 5:17 دقيقة بايرن البطل ينهي مشواره في البوندسليغا بأفضل طريقة 11:31 دقيقة محمد صلاح في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 3:44 دقيقة الدوري الإسباني: تعادل رابع تواليا لإشبيلية