أسباس فخور بمشواره مع سيلتا فيغو من قبل beIN SPORTS January 11, 2023 08:54 1:28 دقيقة قال إياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو إنه فخور بمشواره مع الفريق خاصة أنه تمكن من معادلة الرقم القياسي لدافيد فيا. وأضاف أسباس أن سيلتا فيغو يتحسن باستمرار بالنظر إلى التغييرات التي طرأت على الفريق في بداية الموسم. مقابلات الدوري الإسباني سيلتا فيغو إياغو أسباس -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة المنتخب الليبي ينهي تحضيراته للمشاركة في الـ"شان" 3:46 دقيقة مصير لوغريت على المحكّ بعد تصريحاته بشأن زيدان 2:00 دقيقة زيارة أشرف حكيمي لمسقط رأس والدته في المغرب 2:15 دقيقة الريان يواجه السد في كلاسيكو الكرة القطرية 1:28 دقيقة أسباس فخور بمشواره مع سيلتا فيغو 2:45 دقيقة باريس سان جيرمان ينشد تعزيز صدارته من بوابة أنجيه 2:12 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وفالنسيا 2:09 دقيقة ريال وفالنسيا يختتمان تحضيراتهما لنصف نهائي السوبر 2:26 دقيقة نيوكاسل يصعد إلى نصف نهائي كأس الرابطة 3:33 دقيقة مانشستر يونايتد يقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي