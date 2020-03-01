أرقام ميسي وبنزيمة في الكلاسيكو March 1, 2020 19:33 1:51 دقيقة أرقام ميسي وبنزيمة في الكلاسيكو من أبرز التفاصيل التي يترقبها عشاق الفريقين قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة نظراً لدور كل منهما الحاسم في مثل هذا النوع من المباريات. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | التغطية الخاصة 2:05 دقيقة الفقرة التحكيمية لنهائي كأس الرابطة الإنكليزية 0:37 دقيقة مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة 3:04 دقيقة وصول ريال مدريد إلى سانتياغو برنابيو 3:52 دقيقة المحمدي: "فخورون بالآداء ومتحسرون على خسارة اللقب" 2:45 دقيقة وصول برشلونة إلى سانتياغو برنابيو 1:51 دقيقة أرقام ميسي وبنزيمة في الكلاسيكو 2:57 دقيقة أتلتيكو يتعثر في كاتالونيا ويستقر بالمركز الرابع 0:44 دقيقة بيراميدز يواصل تألقه في كأس الاتحاد الإفريقي 2:14 دقيقة لايبزيغ يتعثر ويمنح بايرن جرعة ثقة في الصدارة