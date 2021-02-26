أراوخو ضمن لائحة برشلونة التي تتجهز لمواجهة إشبيلية من قبل beIN SPORTS February 26, 2021 18:29 0:33 دقيقة تلقى الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، التصريح الطبي للعودة إلى لائحة برشلونة التي تتجهز لمواجهة القمة أمام إشبيلية السبت. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة إشبيلية -آخر الفيديوهات 4:33 دقيقة السد يفوز على الدحيل ويتوّج بكأس قطر 3:33 دقيقة فلامينغو يتوّج بطلاً للدوري البرازيلي 0:50 دقيقة قمّة مرتقبة بين الـ"يونايتد" وميلان في ثمن النهائي 1:03 دقيقة ليفربول بدون قائده هندرسون حتى أبريل المقبل 3:40 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى دور الـ16 دون مشاكل 3:02 دقيقة سلافيا براغ يُبعثر أوراق ليستر سيتي 3:16 دقيقة ميلان يحجز مقعداً في ثمن نهائي الـ"يوروبا ليغ" 4:11 دقيقة روما يتجاوز عقبة سبورتينغ براغا بنجاح 0:41 دقيقة غانا تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا تحت 20 عاما 5:43 دقيقة رينجرز يتأهل إلى دور الـ16 على حساب أنتويرب