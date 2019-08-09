وضمن مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ، قال أدوريز (38 عاماً) للصحفيين: "أردت أن أبلغكم أن هذا العام سيكون العام الأخير لي كمحترف".

وأضاف: "سأترك كرة القدم عندما أنتهي من هذا الموسم، هذا يجعلني متحمساً بشكل خاص، الهدف من قول ذلك الآن هو تجنب الانحرافات ووضع كامل تركيزي مع الفريق، آمل أن نتمكن من إنهاء العام بشيء جميل للغاية لجميع مشجعينا".

وتابع المهاجم الدولي السابق: "أشعر بسعادة بالغة لأنني قادر على ترك كرة القدم في أتلتيك، سأنافس وأستمتع كل يوم حتى النهاية. عندما نلعب كرة القدم نعتقد أن النهاية لا تأتي أبداً، لكن اختيار النهاية وأين سأكون في النهاية هو امتياز هائل، إنه قرار مدروس، كان بإمكاني اتخاذه في العام الماضي، لكن الظروف أخذتني لهذا الموسم. إنه قرار اتخذ مع عائلتي. أنا فخور جداً بأنني انتهيت في أتلتيك".

خاض أدوريز 390 مباراة مع النادي الباسكي سجل خلالها 171 هدفًا وهو يلعب في صفوف "الأسود" منذ عام 2012. كما وسبق له أن لعب مع مايوركا (2008-2010) وفالنسيا(2010-2012).

وتواجد أدوريز ضمن قائمة ال23 لاعب للمنتخب الاسباني التي شاركت في كأس أوروبا 2016 في فرنسا، وفي رصيده 13 مباراة دولية مع "لا روخا" سجل خلالها هدفين.