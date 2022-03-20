أخبار الكلاسيكو مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو من قبل beIN SPORTS March 20, 2022 17:53 3:13 دقيقة تابع آخر أخبار المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد في الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مبارة ريال مدريد وبرشلونة | معلومات البث المباشر 0:40 دقيقة ليستر سيتي يتخطى برينتفورد 3:13 دقيقة أخبار الكلاسيكو مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو 1:29 دقيقة رين يمطر شباك ميتز بسداسية 0:41 دقيقة المصري البورسعيدي يحقق فوزاً ثميناً على القطن 0:35 دقيقة خسارة الصفاقسي تؤهل الأهلي طرابلس إلى ربع النهائي 0:36 دقيقة كريستال بالاس يكتسح إيفرتون برباعية في كأس الاتحاد 1:11 دقيقة روخاس تحطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي 3:00 دقيقة تشافي أمام اختباره الأصعب في البيرنابيو 4:11 دقيقة موناكو يهزم ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثية