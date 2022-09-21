أتليتيكو يدين بشدة الهتافات التي أطلقها عدد من المشجعين خارج الملعب قبل الديربي من قبل beIN SPORTS September 21, 2022 15:11 0:49 دقيقة أدان أتليتيكو مدريد بشدة الهتافات غير المقبولة التي أطلقها عدد قليل من المشجعين خارج الملعب ضد البرازيلي فينيسيوس قبل مباراة الديربي أمام الريال. تقارير إخبارية الدوري الإسباني أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة أتليتيكو يدين هتافات عدداً من جماهيره 1:04 دقيقة هذه الملاعب استبعدت من الملف البريطاني الآيرلندي! 0:50 دقيقة مارتينو يغلق الباب أمام تشيتاريتو وفيلا 0:36 دقيقة المنتخب الإكوادوري يواصل تحضيراته لمونديال قطر 2:26 دقيقة تأسيس الاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية 4:28 دقيقة مغامرون اختاروا الذهاب إلى قطر بطرق فريدة من نوعها 4:13 دقيقة ملاعب مونديال قطر حديث العالم 0:49 دقيقة وكالة الأنباء القطرية تطلق خدمة جديدة 0:46 دقيقة اهتمام كبير بالجماهير من ذوي الإعاقة 0:49 دقيقة موقع إلكتروني جديد للرعاية الصحية خلال المونديال