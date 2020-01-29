أتليتيكو مدريد يواصل التراجع والضغوط تتزايد على المدرب سيميوني January 29, 2020 13:56 2:20 دقيقة غابت الانتصارات ليتقهقر أتليتيكو مدريد إلى المركز الخامس ، وباتت الشكوك تحوم حول المدرب دييغو سيميوني الذي كان وراء عودة الفريق إلى الواجهة. تقارير إخبارية أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة هزيمة برشلونة تفتح جدلا حول طريقة لعب الفريق 0:45 دقيقة تييم يطيح بـ"الماتادور الإسباني" نادال من أستراليا 2:20 دقيقة أتليتيكو يواصل التراجع والضغوط تتزايد على سيميوني 0:43 دقيقة نقل مباريات إلى خارج الصين بسبب فيروس كورونا 0:38 دقيقة أستراليا تحتجز فريق كرة قدم نسائي من الصين ! 2:28 دقيقة التعرف على جثة كوبي براينت 1:38 دقيقة ميلووكي يعزّز صدارته في يوم تأجيل قمة ليكرز-كليبرز 1:15 دقيقة هاليب دون عناء إلى نصف نهائي أستراليا 1:36 دقيقة زفيريف يبلغ أول نصف نهائي في "الغراند سلام" 4:23 دقيقة هل سينتقل رودريغو مورينو إلى برشلونة ؟