

ومنح البلجيكي يانيك كاراسكو التقدم لـ "روخيبلانكوس" ضد وصيف بطل كأس إسبانيا، بعد تمريرة حاسمة من الفرنسي أنتوان غريزمان (44).

وأجبر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على استبدال المهاجم المخضرم ألفارو موراتا بعد تعرّضه لضربة قوية في الظهر من مدافع أوساسونا دافيد غارسيا.



وضاعف ساؤول نيغيز من تقدم فريقه بعد تقدمه نحو المنطقة وأطلق تسديدة قوية (62).



وحسم الأرجنتيني أنخل كوريا مهرجان الأهداف بثالث من تسديدة منخفضة إثر تمريرة بينية من رودريغو دي بول (82).

وبات في رصيد أتليتيكو 72 نقطة متقدمًا بنقطة يتيمة عن ريال مدريد الذي يلعب مع فالنسيا في وقت لاحق مع فرصة العودة إلى مركز الوصافة.



في المقابل، يحتل أوساسونا المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

وكان إسبانيول، التاسع عشر، حقّق فوزًا ثمينًا على رايو فايكانو 2-1 ليقلّص الفارق مع بلد الوليد وخيتافي اللذين يتقدمان عليه بنقطة واحدة في منطقة الخطر.