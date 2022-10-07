أتليتيكو مدريد يكرّم كوكي من قبل beIN SPORTS October 7, 2022 10:56 3:12 دقيقة تمّ تكريم قائد أتليتيكو مدريد كوكي الذي خاض 555 مباراة رسمية مع فريقه في كل المسابقات، متخطياً بذلك عدد المشاركات مع نفس الفريق للاعب السابق أديلاردو الذي كان بحوزته الرقم القياسي 553 مباراة. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد كوكي -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة ليكرز يتلقى خسارته الثالثة على التوالي 0:54 دقيقة الاتحاد الدولي لنقابات العمال يشيد بدولة قطر 0:36 دقيقة فيردر بريمن ينشد الفوز من بوابة هوفنهايم 0:36 دقيقة أوساسونا يستضيف فالنسيا وعينه على النقاط الثلاث 1:01 دقيقة الجماهير الأرجنتينية تعبر عن حزنها بعد قرار ميسي 0:32 دقيقة نوتينغهام فوريست يجدد تعاقده مع مدربه ستيف كوبر 0:44 دقيقة نيتو يخضع لجراحة ويغيب عن مونديال قطر 2022 1:37 دقيقة دورة طوكيو: الإصابة تُجبر كيريوس على الانسحاب 0:55 دقيقة تسيتسيباس وروبليف وجهًا لوجه في نصف النهائي 1:07 دقيقة بنزيمة يغيب عن مواجهة خيتافي