الفريق الإسباني نعى اللاعب من خلال تغريدة في حسابه بتويتر عبّر فيها عن إحساس كل مكونات النادي بألم ٍ وحزن كبيرين، مع إرفاق صورة الفقيد وملخّصٍ عن عبارات الحزن.

وتضامنت العديد من الأندية الإسبانية مع عائلة اللاعب مؤكدة الوقوف مع أتلتيكو مدريد في هذه الفترة الصعبة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن بعض المصادر من داخل نادي العاصمة أوضحت أنّ الوفاة لم تكن بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال قائد أتلتيكو مدريد كوكي: "وداع كريستيان مينتشولا يصيبنا بحالة من الحزن، الحياة ظالمة للغاية، كل التعازي لزملائه وعائلته وأصدقائه، ارقد في سلام".

