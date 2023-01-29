ودخل فريق المدرب الإسباني دييغو سيميوني اللقاء على خلفية خروجه في منتصف الأسبوع على يد جاره اللدود ريال مدريد من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بالخسارة أمامه 1-3 بعد التمديد في لقاء كان متقدماً خلاله حتى الدقيقة 79.

وكانت الفرصة متاحة تماماً أمام أتليتيكو كي يستعيد معنوياته على حساب أوساسونا الذي خسر مبارياته الثماني الأخيرة أمام نادي العاصمة ولم يفز على الأخير منذ شباط/فبراير 2014.

ونجح أتليتيكو بعد مباراة شاقة في تجديد تفوقه على مضيفه والفوز عليه للمرة التاسعة توالياً بفضل ساول نيغيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 بعد تمريرة من الأرجنتيني رودريغو دي بول.

وبفوزه العاشر للموسم، ضمن أتلتيكو البقاء في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه فياريال الذي يختتم المرحلة الإثنين ضد ضيفه رايو فايكانو، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز السابع بتلقيه الهزيمة السابعة للموسم.

وبعد خمس هزائم متتالية، حقق بلد الوليد فوزه الأول منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر وجاء بهدف قاتل سجله البديل الكندي كايل لارين في الدقيقة 90 من المباراة ضد الضيف فالنسيا، ليتلقى الأخير هزيمته الأولى في أرض منافسه منذ نيسان/أبريل 2003 والأولى على الإطلاق أمامه منذ آذار/مارس 2009.

ورفع بلد الوليد بانتصاره السادس للموسم رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، وهو نفس رصيد فالنسيا الذي يحتل المركز الرابع عشر بفارق الأهداف.

