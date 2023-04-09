

ومنح المدافع الدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا التقدم لأتليتيكو مدريد في الدقيقة 22، واحتفل برفع قميص مواطنه أنخل كوريا الذي انسحب في اللحظة الأخيرة من التشكيلة بسبب وفاة والدته.



وأضاف المدافع الآخر ماريو هيرموسو الهدف الثاني بعد دقيقتين بضربة رأسية من مسافة قريبة (24).



وتلقى رايو فايكانو ضربة موجعة بطرد مدافعه الفرنسي فلوريان لوجون في الدقيقة 62، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل هدف الشرف عبر فران غارسيا في الدقيقة 85.



وعزز أتليتيكو مدريد موقعه في المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين خلف جاره ريال مدريد الذي مني بخسارة مفاجئة على أرضه أمام فياريال 2-3 السبت، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 38 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع.



"أعتذر لجماهير بيتيس"



وحرم المهاجم الكوسوفي فيدات موريتشي مدرب بلد الوليد الجديد الأوروغوياني بابلو سيسار بيسولانو من فوزه الأول على رأس الادارة الفنية لفريقه بإدراكه التعادل لريال مايوركا 3-3 في الوقت بدل الضائع.



واستهل بلد الوليد المباراة بأفضل طريقة ممكنة وأنهى الشوط الأول في صالحه بهدف كيكي بيريس في الدقيقة 33، لكن ريال مايوركا ضرب بقوة مطلع الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر موريتشي (53) ومانو مورلانيس (58).

وأدرك لاعب الوسط الدولي المغربي سليم أملاح التعادل بعد دقيقة واحدة من دخوله مكان البرازيلي لوكاس روزا (68)، ثم منح مونتشو التقدم لبلد الوليد للمرة الثانية في المباراة في الدقيقة 86.



وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح موريتشي في إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة.



وتراجع بلد الوليد إلى المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة، فيما عزز ريال مايوركا موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.



وتنفس قادش الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2-صفر.



واستغل قادش النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض إثر طرد صانع الألعاب كاناليس في الدقيقة 38، ونجحوا في افتتاح التسجيل عبر لاعب الوسط روبن ألكاراس في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وأضاف راموس الثاني بعد ست دقائق (59).



واستمرت معاناة ريال بيتيس بطرد مهاجمه أيتور رويبال بعد دقيقة واحدة فأكمل المباراة بتسعة لاعبين (60).



وكتب كاناليس على حسابه في تويتر بعد المباراة: "أنا آسف أيها الفريق، المشجعون، ريال بيتيس"، مضيفاً "اليوم ارتكبت خطأ، خطأ فادحاً، وأنا مسؤول عن الهزيمة".



وتابع "يجب أن أقوم بنقد ذاتي وأن أواصل العمل كما لم يحدث من قبل لمساعدتكم".



وصعد قادش إلى المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، فيما مني ريال بيتيس بخسارته الثانية توالياً وتراجع إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة بفارق نقطتين خلف فياريال.



وحذا ألميريا حذو قادش وعزز آماله في البقاء في الدرجة الأولى بفوزه الثمين على ضيفه فالنسيا 2-1.



وسجل غونسالو ميليرو (49) والصربي سرديان بابيتش (58) هدفي ألميريا، وسامو كاستييخو (61) هدف فالنسيا.



وتخلص ألميريا من المركز التاسع عشر قبل الأخير وارتقى إلى السادس عشر برصيد 30 نقطة، فيما تراجع فالنسيا إلى المرتبة الثامنة عشرة بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة.



وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء برشلونة مع جيرونا.

