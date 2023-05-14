وسجل فيديل شافيز في الدقيقة 41 هدف المباراة الوحيد.

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث بـ69 نقطة.

وتنفس فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 2-1.

وبكر فالنسيا بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثامنة بواسطة المهاجم الهولندي جاستن كلويفرت، وأدرك السويسري الدولي هاريس سيفيروفيتش التعادل لسلتا فيغو مطلع الشوط الثاني (60)، قبل أن يخطف ألبرتو ماري هدف الفوز للضيوف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وطرد المدافع البرازيلي لفالنسيا غابريال باوليستا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل للضائع بتلقيه الانذار الثاني.