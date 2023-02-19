ويدين فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بفوزه الرابع في المراحل الخمس الأخيرة التي شهدت تعثره مرة واحدة بالتعادل مع ضيفه خيتافي 1-1، الى المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أهداه الانتصار الثاني عشر هذا الموسم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، مسجلاً هدفه السابع في الدوري.

ورفع أتليتيكو رصيده الى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال بيتيس الفائز السبت على بلد الوليد 2-1، فيما بات على بعد نقطتين من ريال سوسييداد الثالث الذي تعثر على أرضه السبت بالتعادل مع سلتا فيغو 1-1.

ويمني "لوس روخيبلانكوس" النفس بمواصلة نتائجه الجيدة حين يحل السبت المقبل ضيفاً على جاره ريال مدريد الذي يتقدمه في المركز الثاني بفارق 10 نقاط.

وفي مباراة ثانية عمق إسبانيول جراح مضيفه إلتشي متذيل الترتيب بفوزه القاتل عليه 1-صفر عبر سيرخي داردر (2+90).

ورفع إسبانيول رصيده الى 24 نقطة في منتصف الترتيب، فيما مني إلتشي بهزيمته الخامسة عشرة للموسم وبقي في ذيل الترتيب بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان بعدما اكتفى بانتصار يتيم لهذا الموسم وكان في المرحلة قبل الماضية على فياريال 3-1.

وبعد فوزه الكاسح في مسابقته المفضلة "يوروبا ليغ" على أيندهوفن الهولندي 3-صفر الخميس في ذهاب الملحق الفاصل، عاد إشبيلية الى معاناته المحلية بعدما اكتفى فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي بالتعادل مع مضيفه رايو فايكانو بهدف لسوسو (29) مقابل هدف للفرنسي فلوريان لوجون (65).

ورفع النادي الأندلسي بتعادله السابع للموسم رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بات رصيد فايكانو، المتعادل للمرحلة الثانية توالياً بعدما سبقهما بانتصارين على التوالي، 34 نقطة في المركز السادس بفارق سبع نقاط عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.