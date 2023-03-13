وسيدخل أتليتيكو مدريد المباراة بروح معنوية مرتفعة، بعد تحقيقه سلسلة من النتائج الإيجابية، كان آخرها الفوز الكبير على إشبيلية بستة أهداف لواحد. وسيعمل الفريق على تعزيز مركزه الثالث في الترتيب والاستفادة من تعثر مطارديه ريال سوسييداد وريال بيتيس.

وسيغيب عن صفوف الفريق الظهيرين رينيلدو مان دافا وسيرجيو ريغيلون بسبب الإصابة، فيما سيعود لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي رودريغو دي بول بعد استعادته لياقته ومشاركته في تدريبات الفريق المدريدي خلال الأيام الماضي.

مباراة جيرونا وأتليتيكو مدريد موعدك معها سيكون اليوم الاثنين في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1.