أتليتيكو مدريد لتجاوز العقدة التي فرضها ريال مدريد من قبل beIN SPORTS February 24, 2023 19:46 3:10 دقيقة في الديربي الثاني والسبعين بعد المائة بينه وبين مضيفه، أتليتيكو مدريد يتطلع لنيل نقاط المواجهة، علماً أنّ آخر انتصار لسيميوني بالقلعة البيضاء يعود لموسم ألفين وأربعة عشر ألفين و خمسة عشر. تقارير إخبارية ريال مدريد أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة جنوب السودان إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 3:10 دقيقة أتليتيكو مدريد لتجاوز العقدة التي فرضها ريال مدريد 3:27 دقيقة ريال مدريد يختبر قدراته عندما يواجه أتليتيكو مدريد 1:01 دقيقة ماذا قال موراي بعد بلوغه النهائي ؟ 3:07 دقيقة فوز ثمين للهلال السوداني على القطن الكاميروني 1:17 دقيقة موراي يتجاوز ليهيتشكا بصعوبة ويبلغ النهائي 0:46 دقيقة لقب الزوجي من نصيب الثنائي بوبانا وإيبدن 0:45 دقيقة فلومينينسي البرازيلي يعلن عودة مارسيلو إلى صفوفه 4:28 دقيقة المريخ يقتنص فوزاً غالياً من شباب بلوزداد 0:35 دقيقة إيفرتون يمدد عقد حارسه جوردان بيكفورد